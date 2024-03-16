مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. كيف يتصرف يحيى الفخراني في أزمة جميلة؟

حقق مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، نجاحا كبيرا، بعدما شهدت أحداث الحلقة السابقة من المسلسل صدمة جميلة «بسنت أبوباشا» عندما رأت صورتها غير اللائقة التي أرسلتها لمحمود الذي يجسد شخصيته الفنان يوسف عثمان، واتصلت بصديقتها بسنت «بوسي الشامي» وطلبت منها المساعدة في مصيبتها، ليتابع الجمهور مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6، اليوم.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وتواصلت جميلة مع يوسف عثمان وعنفته بسبب الصورة، وذهب لأصدقائه ويتشاجر معهم على فعلتهم، وفي النهاية تلقت جميلة رسالة ابتزاز على هاتفها.

الصدفة وراء تحويل الرواية إلى مسلسل

وقال الروائي إبراهيم عبد المجيد، مؤلف رواية عتبات البهجة، إنه تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة بالصدفة البحتة لتحويل روايته إلى مسلسل يعرض في شهر رمضان الحالي، وذلك خلال تصريحات عبر قناة «إكسترا نيوز».

أشار إلى أنه في عام 2009 كانت الرواية ستتحول إلى فيلم من بطولة الفنان فاروق الفيشاوي، بحيث يكون عمر عبد العزيز هو المخرج، لكن تعثر خروج العمل إلى النور.