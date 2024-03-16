مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. يحيى الفخراني يتهم حفيده بالسرقة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6، تضمنت العديد من الأحداث المهمة والمميزة، والعديد من الأزمات التي وقع فيها الفنان يحيى الفخراني «بهجت» بسبب أحفاده، وكانت انتهت الحلقة السابقة بتعرض حفيدته «جميلة» للابتزاز الإلكتروني.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

شهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6، العديد من المشاهد والأزمات واستطاع الفنان يحيى الفخراني حل بعضها، ومنها أزمة حفيدته التي كانت تعاني من الابتزاز الإلكتروني، وهو أحد الموضوعات المهمة التي تضمنها مسلسل عتبات البهجة.

حيث دخلت «جميلة» حفيدة بهجت في أزمة بسبب صورة مخلة لها، تم إرسالها على هاتفها، إلا أن جدها ساعدها على تخطي هذه الأزمة وتم التأكد أن صديقتها «هند» هي من ترسل لها هذه الصور بسبب الغيرة، ليقوم «بهجت» بتوبيخ والدها ويطلب منه أن لا تتواصل مع حفيدته مرة أخرى.

مسلسل عتبات البهجة

وفي نهاية مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6، تلقى الفنان يحيى الفخراني «بهجت» مكالمة تجعله يتوجه إلى حفيدة عمر «خالد شباط» ويتهمه بالسرقة.

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يدور في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.