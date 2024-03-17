متحدث الوزراء: النيران لم تقترب من المباني التاريخية في ستديوهات الأهرام

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموقع حريق ستديوهات الأهرام، الذي نشبت فيه النيران فجر أمس السبت.

تشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنّ النيران لم تقترب من المباني التاريخية في ستديوهات الأهرام، كما أنّ رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق.

حصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق

وتابع: «جرى منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور مقبلة، ووفقًا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيحصران أعداد الأسر المتضررة من الحريق الذي نشب فجر أمس».

وأكمل: «اليوم، جرى صرف الإعانة الإيجارية للأسر المتضررة من حريق ستديو الأهرام بصورة عاجلة، كما أنّ الدولة لن تتأخر عن المتضررين، وإذا احتاج الأهالي أي إعانة ستصرف بصورة كاملة».

وأشار إلى أن آثار الحريق تشير إلى أنه كان حريقًا ضخمًا، كما أنّ الحماية المدنية بذلت جهدًا كبيرا للسيطرة على الحريق، مؤكدًا أنه بسبب جهود الحماية المدنية لم نشهد أي إصابات أو ووفيات من الحريق.

واختتم، أن محافظة الجيزة ستقيّم السلامة الإنشائية للمباني، ثم يتم عمل مقايسة بعد ذلك، ومن ثم يبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمكان مرة أخرى.