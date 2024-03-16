مسلسل الملعم الحلقة 6.. هل يكتب مفيد عاشور البيت باسم مصطفى شعبان؟

شهدت الحلقة 5 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، أحداثا مشوقة؛ إذ نصح مفيد عاشور، مصطفى شعبان بأن يعيش حياته وأيامه، وعدم البحث في الماضي، حتي لا يكون مصيره مثلهم.

أحداث الحلقة 5 مسلسل المعلم

وطلبت سهر الصايغ من والدها مفيد عاشور، كتابة المنزل، الذي يعيشون فيه باسم المعلم، حتي لا يحدث خلافات بعد موته.

احداث الحلقة 6 مسلسل المعلم

ولنرى خلال أحداث الحلقة 6 مسلسل المعلم، هل سينجح مفيد عاشور في كتابة البيت باسم مصطفى شعبان؟.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.