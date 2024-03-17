شهدت الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة، العديد من الأحداث المميزة، ويبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 7 لمتابعة ما سيحدث خلال الحلقة المقبلة، بعد تورط حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت» في واقعة سرقة.

مسلسل عتبات البهجة

وتنتهي كل حلقة للفنان يحيى الفخراني «بهجت الأنصاري» بأزمة جديدة، ويمر بهجت مع نهاية الحلقة بأزمة جديدة، بعد أن تلقى مكالمة من شخص يؤكد له أن حفيدة متورط في تهمة سرقة.

وستُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5، تدور أحداثه حول تفكير بهجت «يحيى الفخراني» في تخطي أزمة «التهرب الضريبي» التي يمر بها، بسبب المدرس عبد البديع «هشام إسماعيل»، الذي امتنع عن دفع ضرائب مركز الدروس الخصوصية الذي يديره بالشراكة مع بهجت.

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يدور في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.