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دراما المتحدة

مها أحمد: «بقالي 30 سنة متجوزة.. ماسبتش البيت مرة»

كتب:

محمد عزالدين
11:47 م | السبت 16 مارس 2024
مها أحمد ومجدي كامل

مها أحمد ومجدي كامل

عبّرت الفنانة مها أحمد عن حبها الشديد لزوجها الفنان مجدي كامل قائلة: «ممكن أكون حسدت نفسي عشان متجوزة دكتور وبقالنا 30 سنة متجوزين.. ماسبتش البيت مرة».

مها أحمد تتغزل في زوجها

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «أنا مابعرفش اتخانق، وساعات أكون متعصبة جدًا عليه لأني عصبية شوية ولما يخرج من الأوضة أقول له مجدي اعمل لي معاك شاي والموضوع يخلص، وهو استغرب ده في أول الجواز».

مها أحمد: مجدي بيحبني عشان حلوة وأمورة

وواصلت تعبيرها عن حبها لزوجها الفنان مجدي كامل قائلة: «مجدي بيحبني عشان حلوة وأمورة ومتجددة طول الوقت والكلام ده المفروض تعمله كل الستات، وبيحبني كمان عشان شبه مامته، وست مكافحة وحياتنا كلها ماتخرجش بره ولو هعيش معاه بـ1000 جنيه أو 10 جنيه هعيش موافقة، وجبت أجهزة بيتي كلها بالقسط ساعة الجواز».

واستكملت: «الست ماتسامحش في الخيانة وأنا عمري ما اتخانت وأنا ست كاملة متكاملة وقمر وبحب ادلع واتدلع».

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