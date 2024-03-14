ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، وتتصاعد الأحداث في علاقة مختار مع نجله، بعد وقوع خلاف كبير بينهما في الحلقة السابقة .

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم

وموعد عرض الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم على شاشة DMC يوميا في تمام الساعة 10:45 مساء، والمسلسل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ولمن لم يتمكن من مشاهدة المسلسل في موعده تأتي الإعادة 10:15 صباحا.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

توالت أحداث الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وشهدت الحلقة توجه محمد محمود عبد العزيز طليق حلا شيحا إلى منزلها محاولا العودة إليها، وتستيقظ ابنته وتطلب منه الخروج من المنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.