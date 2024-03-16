مسلسل لحظة غضب الحلقة 6.. ماذا تفعل صبا مبارك بعد كشف سر الجثة؟

تتواصل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 6، اليوم، بعدما تفاجأت صبا مبارك «يمنى» في الحلقة الماضية، بأن مصطفى شقيق زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين، خرج من المستشفى، وسألته عن سبب خروجه مبكرًا من المستشفى رغم تدهور حالته الصحية، وزعمت بأنها كانت ستزوره في المستشفى.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

محمد شاهين سألها عن سر رجوعها إلى منزلها في وقت متأخر من الليل، وأخبرته أنها كانت منزعجة وأرادت التجول لبعض الوقت، وأنها تحس بالضيق بسبب أزمة الجثة، ففاجأ هذا الأمر شاهين وسأل عن صاحب الجثة، وطمأنته وقالت إنها ليست جثة شقيقه شريف.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب

المسلسل يعرض على منصة watch it وينافس في سباق دراما رمضان 2024.

وظهر الفنان محمد فراج في الحلقات الأولى مع الفنانة صبا مبارك في دور الزوج، وصدرت منه تصرفات غريبة، أدت إلى إثارة غضب زوجته ما دفعها إلى قتله في نهاية المطاف.