مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023.. الشروط والتفاصيل

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، في ديسمبر الماضي، بدء سحب ملفات وظيفة النيابة الإدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، كما حددت موعد مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023.

ونستعرض في السطور التالية، آخر موعد لمقابلات الوظيفة وأيضًا شروط إجراء المقابلة.

آخر موعد لمقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023

ووفقًا لما أعلنته هيئة النيابة الإدارية، على صفحتها الرسمية بمواقع «فيسبوك» و«انستجرام»، فأن آخر موعد لإجراء مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023 هو يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 19 مارس الجاري.

مكان مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023

ووفقًا للهيئة، فأنّ مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023، ستنعقد في مقر الهيئة الرئيسي الكائن بميدان النجدة، في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

شروط مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023

كما حدد الهيئة، تعليمات حضور مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023، وجاءت كالتالي:

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد في التاسعة صباحًا.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.