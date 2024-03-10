تكريم مستشاري النيابة الإدارية بوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح

شهدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد احتفالية تكريم وإعلان نتائج المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام، وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.

المشاركون في حفل التكريم

وشارك في الحفل كل من الدكتور خالد سعيد – نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، وأحمد منصور – نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للبحوث، وكيلا الهيئة، واللواء دكتور نبيل حسن – أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة.

مراسم الحفل

واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشارة الزهراء كمال خالد – مدير وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، عضو مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، حيث رحبت بالحضور، وأعربت عن جزيل الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة؛ لتقديمه الدعم الكامل وإصداره قرارًا بإنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ورعايته للمسابقة البحثية التي جاءت نتائجها معبرة عن ما يتمتع به أعضاء النيابة من ملكات بحثية، وسعة إطلاع قانوني في مختلف المجالات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد.

فيما ألقى المستشار محمد شريف – مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، كلمة، رحب فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، واثنى على دعمه اللامحدود لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تقييم تلك الأبحاث، معربًا عن بالغ سعادته لكون هذه المسابقة البحثية هي الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد.

وأوضح أهمية ربط وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بمنظومة الشكاوى، لتعد الأخيرة رافداً من أهم الروافد ليقوم المواطن فيها بالدور الإيجابي للكشف عن مواطن الفساد، ووضع الحلول الملائمة لمعالجتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وفي كلمته، نقل الوكيل دكتور خالد سعيد – نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، تحيات الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوكيل أول خالد عبدالرحمن - مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي للحضور، معربًا عن سعادته للاحتفال اليوم بختام المسابقة البحثية الأولى التي أطلقتها وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بالنيابة الإدارية.

وأكد على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة العلم والتعلم واكتساب المعرفة ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات.

مكافحة الفساد في اولويات الدولة المصرية

مراكز التكريم في الابحاث

وكرم المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، المستشارين الفائزين في المسابقة البحثية لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وهم كل من:

المركز الأول: المستشار الدكتور محمد فوزي الخولي – الوكيل العام الأول.

المركز الثاني: المستشارة شيرين نبيه عبد السلام – رئيس النيابة من الفئة أ.

المركز الثالث: الدكتورة دينا محمد خالد حفني - معاون النيابة.

كما شمل التكريم كافة مستشاري وأعضاء النيابة المشاركين في المسابقة.

وفي ختام الاحتفالية قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، والدكتورخالد سعيد – نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب بتبادل الدروع التذكارية.