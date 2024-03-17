من هي صاحبة الغموض أجاثا كريتسي؟.. ذكرتها «سامية» في بيت الرفاعي

أحداث وتطورات جديدة شهدتها الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي، باستمرار هروب «ياسين» الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، ومن ثمّ يلتقي بـ«سامية حلويات»، وتلعب دورها الفنانة ميرنا جميل، التي تساعده خلال الأحداث على الهرب وتخبأه في منزل عائلتها، بعد أن أخبرتهم بأن زوجها كذبًا.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

وتوالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 بحديث كل من «ياسين» و«سامية حلويات»، عن هروبه من ابن عمه «فاروق»، الذي يلعب دوره الفنان أحمد رزق، وخلال الحديث استشهدت «سامية» بالكاتبة العالمية أجاثا كريستي بضرب المثل بها في أحد المواقف، التي تحدث عنها مع «ياسين» عن مشاكله مع ابن عمه.

معلومات عن أجاثا كريستي

وبالتزامن مع ذكرها ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6، نستعرض أبرز المعلومات عن الكاتبة العالمية أجاثا كريستي، وفق موسوعة المعرفة البريطانية «britannica».

- أجاثا كريستي من مواليد 15 سبتمبر 1890 بمدينة ديفون البريطانية، وتوفيت في عام 1976.

- اشتهرت بكتاباتها الروائية البوليسية وكذلك المسرحية.

- بيعت أكثر من 100 مليون نسخة من رواياتها على مستوى العالم، وترجمت بعض منها إلى حوالي 100 لغة.

- تلقت «كريستي» تعليمها في المنزل على يد والدتها، وبدأت في كتابة الروايات البوليسية أثناء عملها كممرضة خلال الحرب العالمية الأولى.

- تميزت كتب أجاثا كريستي بالجمع بين القصص المعقدة والشخصيات الواقعية، مما جعلها واحدة من أكبر العمالقة في كتابة النوع البوليسي والغامض.

- تمّ تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها الكاتبة الأكثر مبيعًا على مستوى العالم.

- من أشهر رواياتها التي ترجمت للعربية، «جريمة في قطار الشرق السريع»، «ليل لا ينتهي»، «الجريمة النائمة».

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في مسلسل بيت الرفاعي نخبة من الفنانين من بينهم، أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل.