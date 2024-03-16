شيرين رضا تكشف مواصفات فتى أحلامها: لازم يستحملني.. وأنا شخص مزاجي

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: «لازم يستحملني، وأنا شخص مزاجي وأحب شغلي جدا، وعليه أن يتحمل ذلك».

أول ما طلعت كنت كفتة.. ودلوقتي بقيت مركزة

وأضافت شيرين رضا ، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور»، و«النهار»، ردا على إطراء بسمة وهبة على نضجها الفني، قائلة: «أول ما طلعت كنت كفتة، ودلوقتي بقيت مركزة وبحب اللي بعمله، لكن أول ما بدأت مكنتش عارفة أنا بعمل إيه وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة عشان كان لازم يبقى عندها أم».

وتابعت: «انفصلت انا ووالدها –عمرو دياب- وهذا ليس بذنبها، ويجب أن يكون لديها شخص من أهلها موجود معها، كانت أمي موجودة وكان لديها مربيتان، ولكن كل ذلك لا يمنع من وجود الأم، شغلنا بياخد الواحد ويروح بيه بالساعات والأيام والشهور، فكان لازم أوقف».

مجاليش عروض زواج كتير

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن حياتها العاطفية وسر رغبتها في عدم الزواج، قائلة: «مجاليش عروض زواج كتير، تزوجت مرتين، وبعد هاتين المرتين لم تصلني عروض زواج كثيرة».

وكشفت عن سر رفضها للزواج مرة أخرى: «لا أشعر بأنني نجحت في الزيجتين، فلماذا أجرب الزيجة الثالثة، من الممكن أن يكون العيب فيّ، يمكن أكون مابعمرش».

وتابعت متحدثة عن سر رفضها للزواج مرة أخرى: «يمكن أكون ما أعرفش أدي الراجل اللي هو محتاجه في الزواج، أنا صريحة ودوغري والحياة عبارة عن كده».