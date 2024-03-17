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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024 

كتب:

حسين إبراهيم
12:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

يحرص الصائمون في محافظة شمال سيناء، على معرفة مواقيت الصلاة المختلفة وأهمها موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024، وهو سابع أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجريًا، وذلك حتى يتناولوا وجبة الإفطار بعد الصيام.

وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم في تمام الساعة 5:55 مساءً زيادة دقيقة أو دقيقتين عن نفس التوقيت على مدار اليومين الماضيين، بحسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة

مواقيت الصلاة في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا

موعد أذان الشروق: 5:49 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:53 مساءً

موعد أذان العصر: 3:19 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً

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