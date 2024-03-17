موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024
كتب:
حسين إبراهيم
12:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش
يحرص الصائمون في محافظة شمال سيناء، على معرفة مواقيت الصلاة المختلفة وأهمها موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024، وهو سابع أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجريًا، وذلك حتى يتناولوا وجبة الإفطار بعد الصيام.
وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.
موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم
وسيكون موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم في تمام الساعة 5:55 مساءً زيادة دقيقة أو دقيقتين عن نفس التوقيت على مدار اليومين الماضيين، بحسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة
مواقيت الصلاة في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024
موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا
موعد أذان الشروق: 5:49 صباحًا
موعد أذان الظهر: 11:53 مساءً
موعد أذان العصر: 3:19 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً
موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً