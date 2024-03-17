يحرص الصائمون في محافظة شمال سيناء، على معرفة مواقيت الصلاة المختلفة وأهمها موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024، وهو سابع أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجريًا، وذلك حتى يتناولوا وجبة الإفطار بعد الصيام.

وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم في تمام الساعة 5:55 مساءً زيادة دقيقة أو دقيقتين عن نفس التوقيت على مدار اليومين الماضيين، بحسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة

مواقيت الصلاة في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا

موعد أذان الشروق: 5:49 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:53 مساءً

موعد أذان العصر: 3:19 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً