مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تواجه مرسل فيديو قتلها لزوجها

تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تظهر بدور «يمنى» ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 7، حالة من الخوف والتوتر، إذ يشهد المسلسل الذي يعرض على منصة watch it أحدثًا مثيرة وغامضة.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 7

بدأت أحداث مسلسل لحظة غضب في الحلقة 7، بذهاب صبا مبارك «يمنى» إلى إحدى صديقاتها، لتخبرها بالتهديدات التي تلقتها، من الرجل الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج.

نصحتها صديقتها بالسفر خارج مصر، هربًا من الرجل الذي يشكل خطرًا عليها، وخوفًا على حياتها، وبالفعل بدأت صبا مبارك إجراءات الحصول على جواز سفر، حتى تتمكن من مغادرة البلاد.

وذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى صديق شقيقته سارة، الذي يعمل في خدمة العملاء بإحدى الشركات، وعرف منه من الذي يتصل بشريف، ليفاجأ مصطفى بأن هذا الرقم مسجلا في الشركة باسم محمد فراج شريف.

أحداث مثيرة في مسلسل لحظة غضب في الحلقة 7

وبعد أن فكرت صبا مبارك «يمنى» مليًا في احتمال أن يكون هو من صور فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، أخذت منه موعدًا للقاء.

وانتهت الحلقة بذهاب صبا مبارك إلى جارها علي قاسم، لتثبت له أنه هو من أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فاعترف لها بأنه هو من أرسل الفيديو، لينتهي مسلسل لحظة غضب في الحلقة 7 بهذه اللقطات المذهلة.