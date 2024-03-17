أسعار اللحوم اليوم الأحد 17-3-2024 في الأسواق.. ما ثمن كيلو البتلو؟

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها اليوم الأحد 17-3-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف الأسواق ومحال الجزارة، وسجّل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) نحو 391.46 جنيه في الأسواق، بحسب المنطقة المُباع فيها والنوع.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 17-3-2024 في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء (البتلو) اليوم في مختلف الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) نحو 391.46 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وجاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم ما يقرب من 373.81 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

أسعار اللحم الكندوز اليوم في مختلف الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 382.78 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 319.02 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وجاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بنحو 362.76 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

أسعار اللحم الضأن اليوم في مختلف الأسواق

ووصل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن إلى نحو 402.14 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم نحو 371.9 جنيه في الأسواق للمستهلكين.