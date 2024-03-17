إضافة خدمة جديدة للسفن العابرة لقناة السويس.. شركة مصرية لتدوير المخلفات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إضافة خدمة جديدة للسفن العابرة لقناة السويس من خلال إنشاء شركة «أنتيبوليوشن إيجبت» كشركة مساهمة جديدة؛ لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي، وبمعايير أوروبية وبأحدث الأساليب، وبصورة تتماشى مع اللوائح الدولية والقوانين المصرية.

وأشار المركز في العدد الخامس من مجلة «آفاق مناخية» بعنوان «التعاون المناخي لابتكار غدٍ أفضل»، إلى أنّ أهداف مشروع جمع وإعادة تدوير مخلفات السفن تتمثل فيما يلي:

أهداف مشروع جمع واعادة تدوير مخلفات السفن

- إنشاء شركة مساهمة مصرية بشراكة هيئة قناة السويس متمثلة في شركتي «ترسانة السويس - القناة للحبال»، وشركة آنتيبوليوشن (Antipollution) اليونانية.

- ستجمع الشركة الجديدة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وإنشاء مصنع لإعادة تدويرها، ومصنع لتوليد الكهرباء ومنه إنتاج الهيدروجين.

- إعادة تدوير المخلفات البحرية بما يتفق مع المعايير والمواصفات العالمية واشتراطات الجودة والسلامة البيئية.

- تحويل قناة السويس إلى قناةٍ خضراء بما يتّسق مع استراتيجية هيئة قناة السويس 2030.

- تعزّز خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يُعد نتاجا للاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق.

- تأكيد أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة في تدوير المخلفات وتحويلها في المرحلة النهائية لتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر، فمنظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجاري تشغيلها من قبل شركة «أنتيبوليوشن إيجبت» ستكون التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية.

- تعظيم الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة.

- جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف جديدة نحو 300 فرصة عملٍ.

- دعم جهود قناة السويس نحو تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول وشركات تابعة، وذلك من خلال التوجه نحو إضافة أنشطة جديدة والتوسع في عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتحقيق التكامل ومواكبة المتطلبات السوقية.