نائب رئيس «اقتصادية قناة السويس» تتفقد وحدات سكن لكل المصريين في «السويس الجديدة»

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء وليد يوسف مرسي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمنطقة الجنوبية، المشروعات الجارية بالمدينة الجديدة، لمتابعة موقفها التنموي، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات المختلفة لسرعة تنمية المدينة.

المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وجرى زيارة الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالمدينة الواعدة، وكذلك قطاعات البنية التحتية من مياه وصرف وطرق وكهرباء، ومحطة المعالجة العاجلة، وكذلك مدرسة التعليم الأساسي ومبنى الحضانة والقطاع التجاري، ولا سيما السوق التجارية بالمدينة.

التكامل بين كل القطاعات والهيئات المختصة

وأكدت أهمية التكامل بين كل القطاعات والهيئات المختصة من أجل تنمية مستدامة واستثمار متزايد، إذ تتبنى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، تنمية شاملة بالقطاع الصناعي بأرض المنطقة الاقتصادية مع تنسيق مستمر مع جهاز مدينة السويس الجديدة، ممثلًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان.