مسلسل بابا جه الحلقة 6.. هشام يختبئ في خزانة منزل صلاح

تتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ففي الحلقة 6 من المسلسل يستمر الفنان أكرم حسني الذي يجسد دور هشام في عمله كأب للإيجار، فهل سيتمكّن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، ففي آخر مواقفه مع أبناء صلاح صاحب الـ6 أبناء، يدخل عليه صلاح متأخرًا في حين أن هشام كان يذاكر للأبناء فيقول له: «مش متأخر يا بيه، سايبها ليكم وماشي، ومش هتعرفولي طريق جرة، طلقني يا صلاح».

ابنة صلاح تخفي هشام في خزانة الملابس

وفي اليوم التالي، حضرت زوجة محمود البزاوي «صلاح»، وكان هشام في المنزل فأخفت رحمة وهي أحد أبناء صلاح هشام داخل خزانة الملابس، وعندما دخلت زوجة صلاح إلى المطبخ، أخرجت رحمة هشام من الخزانة، فنصحها قائلًا: «لو عاوزة تساعدي ماما، عرفيها الحقيقة وإني كنت بساعد باباكي»، ونفذت الابنة النصيحة بالفعل، إذ انتهت الحلقة على الابنة رحمة وهي تنادي والدتها قائلة: «يا ماما تعرفي بيدج اسمها بابا جه».

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.