موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024.. «شوف هتفطر امتى»

بدأ العد التنازلي على انتهاء سابع أيام الصيام، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 الذي يعلن رسميًا انتهاء صوم يوم جديد من أيام الرحمة بشهر رمضان المبارك، حيث يختلف موعد الأذان كل يوم عن الذي يسبقه، ويتأخر بمقدار يتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين بحسب إمساكية رمضان 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024، فضلًا عن مواقيت الصلاة اليوم، وموعد الإفطار، ووقت الإفطار، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

وتشير إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، إلى أنّ هناك تأخير في موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد عن الأمس بمقدار دقيقة واحدة فقط، حيث يرتبط تحديد موعد الأذان بتوقيت غروب الشمس.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024

ووفقًا لإمساكية رمضان 1445، فإنّ موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 يحل في تمام الساعة 6:07 مساءً بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، مُعلنًا انتهاء سابع أيام الصيام، وبدء الاستعداد لصيام ثامن أيامه.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويحدد موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، عدد ساعات الصيام، إذ إنّها تتحدد بدءًا من أذان الفجر وحتى وقت أذان المغرب، حيث يزداد عدد ساعات الصيام اليوم الأحد بمقدار دقيقتين عن الأمس إذ يبلغ نحو 13 ساعة و49 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 17-3-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 17-3-2024، فإنّه يكون في تمام الساعة 6:07 مساءً بالتزامن مع رفع أذان المغرب.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتأتي مواعيد الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 كما يلي:

- موعد أذان الظهر اليوم: 12:05 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:31 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:23 مساءً.

- موعد صلاة التراويح: تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة.

- موعد السحور: يبدأ في تمام الساعة 2:17 صباحًا.

- موعد الإمساك: في تمام الساعة 4:17 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.