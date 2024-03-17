تكريم القائمات على العمل بمركز جمال عبدالناصر بالإسكندرية في يوم المرأة المصرية

قامت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بتكريم القائمات على العمل في مركز جمال عبدالناصر بالإسكندرية، ومدربات الورش و أمهات لهن دور داعم في حياة أبنائهن، إضافة إلى سيدات لهن دور بارز في المجتمع المدني وخدمة المجتمع، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي يتم الاحتفال به في 16 مارس من كل عام، وبحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

منى عمر: يوم المرأة المصرية تكليل لجهودها

وأكدت النائبة منى عمر، خلال كلمتها، أن هذا اليوم هو تكليل لجهود المرأة المصرية وأدوارها المتعددة والمختلفة في مجالات الحياة، موضحة أن تكريم السيدات في هذا الصرح يعد تقديراً لمجهوداتهن الواضحة والمجهود المبذول من قبلهن.

وتحدثت النائبة عن نسب مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام، وعن الحياة الحزبية، وأشارت لإنجازات العديدات منهن في هذا المجال.

دور المرأة في المجتمع المصري

ومن جانبه أكد الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، في بيان، دور المرأة كشريك أساسي في المجتمع المصري منذ الأزل، كما انها على مدار التاريخ المصري الطويل، طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته كما سبق وأن أشار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مركز جمال عبدالناصر له بصمة متميزة

وأكد «قانوش» استحقاق القائمات على العمل لهذا التكريم، وأن نجاح المركز يرجع وبشكل كبير إلى فريق العمل، واللائي يكرسن غالب وقتهن وجهدهن بكل تفان وإخلاص لخدمة الهدف والرؤية العامة لصندوق التنمية الثقافية في ظل رؤية مصر 2030.

وأشاد «قانوش» بدور المركز الذي أصبح له بصمة واضحة مقدرة على أبناء وأهالي منطقة باكوس بشكل خاص، ومناطق عدة بالإسكندرية.