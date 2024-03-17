7 فوائد مدهشة عند كسر الصيام بالتمر.. يخلصك من مشاكل عديدة

يحتوي التمر على فيتامينات عديدة مهمة للجسم، وينصح بتناوله خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام، فهناك 7 فوائد مدهشة عند كسر الصيام بالتمر، منها إمداده بالطاقة اللازمة، وعدم الشعور بالتخمة بعد تناول الطعام، ويستخدم كبديل للحلويات الصناعية التي يحبها اللأطفال.

الدكتورة شريفة أبو الفتوح استشاري التغذية العلاجية، أوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 7 فوائد مدهشة عند كسر الصيام بالتمر، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

7 فوائد مدهشة عند كسر الصيام بالتمر

يسبب الصيام نقص في نسبة السكر، لذا ينصح بكسر الصيام على التمر، لأنه يعمل على توازن مع السكر في الدم.

يعد التمر ملين جيد، للقضاء على مشاكل الإمساك في الصيام.

التمر من أفضل الأشياء التي يمكن كسر الصيام عليها، لأنه يعطي للجسم طاقة كبيرة، تجعله قادرًا على استكمال يومه، بدلًا من الشعور بالتخمة بعد تناول الطعام، بحسب «شريفة».

يحتوي التمر على الألياف التي يحتاجها الجسم، خاصة بعد صيام ساعات طويلة، عن الطعام والشراب.

يعد التمر بديل أفضل للحصول على سكريات، دون الاضطرار إلى تناول السكر في صورته العادية، إذ يعمل السكر على ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم بشكل سريع جدًا، وفقًا لاستشاري التغذية العلاجية.

يعتبر التمر بديلًا عن الحلويات الصناعية للأطفال، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، بالإضافة إلى مكسبات الطعم.

تحسين وظائف الجسم منها نشاط المعدة.

استخدامات عديدة للتمر

يمكن تناول التمر بطرق مختلفة، سواء في صورته العادية، أو إضافة الحليب إليه، ويمكن غمسه في الشيكولاتة السوداء أو البيضاء، ويمكن إدخاله في الكثير من الحلويات، مثل كيكة التمر المفضلة لدى الأطفال.