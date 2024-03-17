«حياة كريمة» توقع بروتوكول تعاون مع المعاهد والمستشفيات التعليمية

وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وقالت دكتور مروة فخري، المدير التنفيذي للمؤسسة «هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية تساعد الفئات الأولى بالرعاية، وحلمنا أن نتواجد بكل المستشفيات والمعاهد التعليمية».

وبحسب بيان صحفي، أكدت فخري أن مؤسسة حياة كريمة تعقد طوال العام قوافل طبية، مشيرة إلى وجود تعاون مع هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية لعلاج الحالات الحرجة والصعبة.

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئه المستشفيات و المعاهد التعليمية: «سعيد اليوم بوجودي في حياة كريمة، نحن نهدف لحياة كريمة بشكل جاد بالقول والعمل، ونهدف لتقديم خدمات وإفادة المواطنين».

علاج السمنة المفرطة

وتابع: «اخترنا التخصصات التي تتضمنها العلاج على نفقة الدولة وكذلك علاج السمنة المفرطة سواء بعلاج دوائي او تقديم النصائح الطبية، فالسمنة تحمل كل الأمراض وتعوق العمل، ونحن نتصدى لهذا الأمر كونه مهما»، ووجه الشكر للقيادة السياسية لوجود حياة كريمة وبرتوكولاتها الطبية، مشيرا إلى أنه من المرتقب التوسع من أجل مساعدة أهالينا.