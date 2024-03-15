أسامة الأزهري: الخير موجود وقائم ولا يجب قياس الناس جميعا على نموذج سيئ

تدور أحدث حلقات برنامج «ومن الحب حياة»، والمُذاع على شاشة «dmc» يوميا طوال شهر رمضان، للشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف عن الرحمة بالآخر ومراعاة شعوره واحترام قلقه وخوفه من المواقف التي تعرض لها.

أقوال وأمثال من الوجدان الشعبي المصري

يوضح «الأزهري»، في مقدمة البرنامج: «في الوجدان الشعبي المصري اعتدنا معنى معين وجملة معينة نقولها وتوحي بخبرة حياة وخلاصة تجارب، أنه إذا اعتاد إنسان أن تلاطمه أمواج الحياة وكلما احتك بالناس وجد الإساءة، وهي.. اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي»، فيما الشاعر القديم يقول: «وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق».

شعور بالحزن لا يغيب وقلق دائم

ويتابع عالم الأزهر الشريف: «هذا الإنسان نجده يشعر بالحزن دوماً ومتحفز قلق ليس لديه القدرة على تصديق أو توقع الإحسان من أحد أو أن يعامل بإكرام، بل ما عاد يتصور أن في الوجود إنسان من الممكن أن يتعامل خارج هذا الإطار الذي وضعه».

وتوجه الدكتور أسامة الأزهري برسالة لهؤلاء الذين آذوهم بعض الناس: «لكل إنسان رأى نماذج مسيئة في حياته نقول له؛ الخير موجود وقائم وإياك أن تقيس الناس جميعا على نموذج سيء مر بك في لحظة ما.. اخرج من تجربتك السابقة التي آلمتك واغلق بابها تماما وافتح الباب للتعامل وتقبل وجود نماذج من البشر راقية ومحترمة وكريمة».