«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطريق الدائري 

كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحة تقدم أعمال تنفيذ الطريق الخدمي «السطحي» الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق «ITS» والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

زيادة معدلات الأمان

ووجّهت قيادات وزارة النقل، بالاهتمام بالنيوجرسي والعواكس والصيانة المستمرة للوحات الإرشادية ونظافتها لزيادة معدلات الأمان والسلامة على الطريق، واستمرار أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء من على الدائري على مدار الساعة وكذلك الاهتمام بالتشجير في الأماكن المتاحة بالطريق.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنّ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مؤكدة أنّ الشركات والعمال تسابق الزمن لإنهاء المرحلة الثانية للمشروع المهم، كما أنّ أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الاولى ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، فضلا عن تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، والحد من الآثار البيئية السلبية.

تقاطع طريق الواحات

وأشارت إلى أنّ المرحلة الأولى اشتملت على المسافة من «المريوطية - المنيب - الأوتوستراد - القاهرة الجديدة - السلام - مسطرد - إسكندرية الزراعي» والمسافة من تقاطع «المنصورية - طريق الفيوم - تقاطع طريق الواحات» بإجمالي طول 76 كيلومترا.