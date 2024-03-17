بروتوكول تعاون بين «المستشفيات التعليمية» وحياة كريمة لدعم الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة ريم الجوهري نائب مشرف المبادرات الرئاسية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إنَّ توقيع بروتوكول مع مؤسسة حياة كريمة اليوم، جاء بهدف تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتدخلات الطبية المجانية للمواطنين الأكثر احتياجا.

التخصصات الطبية

وأضافت نائب مشرف المبادرات الرئاسية في تصريح لها على هامش التوقيع أن البروتوكول يستهدف التخصصات الطبية التي لا يشملها العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي بشكل عام.

وأشارت إلى أنَّ البروتوكول سيدعم الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، سواء كانت في المناظير أو في الجراحة العامة أو جراحات السمنة المفرطة، لافتة إلى وجود عيادات التغذية الاكلينيكية ضمن البرتوكول.

ولفت إلى وجود غرفة مركزية في هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تدعم التنسيق بشكل مالي وفني واداري مع مؤسسة حياة كريمة لتنسيق الجهود.