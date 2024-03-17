بدء مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية في مدارس القاهرة

انطلقت مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وذلك لمدة خمسة أيام بالإدارات التعليمية، وتطبق المسابقة على المدارس الحكومية الرسمية والخاصة عربي فقط.

وقال أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن المسابقة تأتي وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحزب مستقبل وطن، إذ جرى وضع آليات ضوابط تفعيل مسابقة أوائل الطلبة 2024 لتنفيذ المسابقة بجميع الإدارات التعليمية.

مسابقة أوائل الطلبة

وأضاف وكيل تعليم القاهرة أن امتحانات المسابقة جرى وضعها في المواد التخصصية، إضافة إلى سؤال في المشروعات القومية، وذلك من قبل موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية بالمديرية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والتنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

تصفيات مسابقة أوائل الطلبة

بدأت فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية اليوم، لمدة خمسة أيام على أن ترسل الإدارة التعليمية اسم المدرسة الفائزة للمرحلة على الرابط المعد لهذا الشأن، وذلك يوم الأحد الموافق 24 مارس.

- يعقد تصفيات المرحلة الثانية في كل قطاع على حدة بالمناطق الأربعة، أن ترسل اسم المدرسة الفائزة في كل قطاع للمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية، وذلك يوم الأحد الموافق 31 مارس.

- تبدأ التصفيات على مستوى محافظة القاهرة ،وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتصعيد مدرسة فائزة على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية والاعدادية على حسب الجدول الآتي، المرحلة الابتدائية يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 1و2 أبريل.

المرحلة الإعدادية يومي الأربعاء والخميس الموافق 3 و4 أبريل، وجرى تجهيز مقرات جيدة التهوية نظيفة، لتوفير بيئة صحية ومريحة لعقد المسابقة بالإدارات التعليمية وتوفير جهاز (داتاشو) ووضعت راية المسابقة.