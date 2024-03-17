انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح الباردة في شمال سيناء

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، بالتزامن مع تكاثر الغيوم بسماء المنطقة، واختفاء شمس النهار، مع هبوب رياح باردة على المناطق الصحراوية والساحلية بالمحافظة.

انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة انخفضت عن السابق بمعدل 5 درجات، لتسجل 18 درجة مئوية، موضحا تكاثر الغيوم بسماء المنطقة وهبوب رياح شمالية شرقية، ما ينذر باحتمالية تساقط أمطار على شبه جزيرة سيناء خلال الساعات القليلة القادمة، موضحا أن تقلبات الطقس مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

تنظيف بلاعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه تم العمل على نظافة بلاعات الصرف الصحي، والغرف الخاصة بتصريف الأمطار، حيث تمت إزالة الرمال، ومخلفات الأوراق والقمامة، مع القيام بعملية التسليك، لمنع تواجد أمطار راكدة خلال تساقطها الساعات المقبلة.

وأضاف مجلس مدينة العريش، أنه يراقب الأوضاع بالتنسيق مع رؤساء المديريات، والأقسام، والتجمعات السكنية والقرى والأحياء، خارج المدينة، والمناطق الجنوبية والشرقية.