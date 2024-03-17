«النقل»: المواني المصرية استقبلت 1.5 مليار طن بضائع خلال 9 سنوات

قال وزير النقل إن ملف تطوير الأرصفة شهد اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه منذ 9 سنوات استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.

تفريغ وتحميل السفن العملاقة

وأضاف: «مش بنعمل أرصفة كدة وخلاص، قبل ما نبدأ بنجيب مشغل وخط ملاحي وإحنا لسه بنشتغل، وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أبرز المحطات في المنطقة، إذ تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة».

وتابع: «الأوناش تعمل بشكل أتوماتيكي، لذا فهي تعتبر من أهم المشروعات، إذ تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت».

محطة متعددة الأغراض

وتابع الوزير: «من المشروعات العملاقة أيضا ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يهدف إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة، وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ويهدف لزيادة طاقته الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 ملايين طن حاويات، ومليون طن بضائع عامة وغلال سنويا، ويتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18مترا، وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا، وسفينة بطول 400 متر»، متابعا: «معندناش شركة بتخسر».