ألقوا بهم في النيران.. سبب انتقام أهل أصفهان من الحشاشين بطريقة وحشية

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، إذ بدأ حسن الصباح في ممارسة دعوته الدموية من خلال إقناع أحد الشباب الأتراك بقتل الخليفة العباسي، المقتدي بأمر الله، خلال زيارته مدينة أصفهان وقصر السلطان السلجوقي ملك شاه، واستخدم الصباح شعارات الزهد والتقوى للسيطرة على عقل الشاب التركي مرددًا له عبارة: «هتطير بأجنحة الشهيد للجنة».

وانطلاقًا من هذا، تتصاعد الأحداث ببدء تنفيذ حركة الحشاشين، بزعامة حسن الصباح، سلسلة مُمنهجة من عمليات الاغتيالات والقتل، لُكل من يُعارض فكرهم ومذهبهم الإسماعيلي النزاري، فالمعروف عن تلك الطائفة أنها أرهبت أوروبا والشرق في القرون الوسطى، ودخلوا في عداء مع المسلمين والمسيحين على حد سواء، وكان نتيجة لحالة الرعب التي عاشها أهل أصفهان على أيدي الحشاشين ظهور رغبة انتقامية شديدة لديهم، وفقًا لما ذكره الكاتب محمد عثمان الخشت في كتاب حركة الحشاشين، تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي.

كيف كشف أهل أصفهان أمر الحشاشين؟

تمخضت حالة الرعب التي كان يعيش فيها أهل أصفهان عن ثورتهم ضد أعضاء الحركة فقتلوهم ومثلوا بهم أبشع تمثيلا، ليضيف «الخشت»، خلال صفحات كتابه، أن الذي كشف أمر الحشاشين لدى أهل أصفهان، هو أن رجلا دخل دار صديق له فرأى ملابس وأحذية لم يعهدها فخرج من عنده وتحدث بما كان، فعلم الناس أنها أغراض تخص أحد المقتولين فثارت الجماهير كافة وأخذت تبحث عنهم وتستكشف أمرهم حتى توصلوا إلى الدروب التي يقطنونها وينفذون فيها عملياتهم، إذ كان أعضاء الحشاشين يأخذون كل من يخالفهم إلى دار من دورهم ويقتلونه ثم يلقونه في بئر في نفس الدار قد صُنعت لهذا الهدف.

انتقام أهل أصفهان من الحشاشين

عندما توصلت جماهير أصفهان إلى معاقلهم هذه، تجردوا للانتقام منهم بقيادة أبي القاسم مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي، فقام بتنظيم ثورة الجماهير ضدهم وجمع الأسلحة وأمر بحفر أخاديد وأوقد فيها النيران وأمر الجماهير بأن يأتوا بأعضاء الحركة أفواجا ومنفردين ثم يلقونهم في النار فاستطاعوا أن يقتلوا منهم عددًا كبيرًا.