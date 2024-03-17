تكريم أقدم محفظة قرآن بالغربية خلال الاحتفال بمرور 1084 عاما على تأسيس الأزهر

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمها الأزهر الشريف بالمركز الثقافي بطنطا، احتفاءً بمرور 1084 عاما على إنشاء الجامع الأزهر، صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء، بحضور الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، والقس كيرلس سمير كاهن كنيسة مارمينا، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية والمحلية.

وأوضح الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، دور الأزهر في بناء الأجيال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، ودور علماء الأزهر في السلم والحرب، ونشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

دور الأزهر والكنيسة

وألقى القس كيرلس سمير، ممثل بيت العائلة الكنيسة، كلمة عن بيت العائلة ودوره في المحافظة والتعاون بين الأزهر والكنيسة عامة وفي المحافظة خاصة، وكلمة عن التعاون المشترك بين الأزهر والأوقاف.

وأكد محافظ الغربية أن الأزهر الشريف هو جزء من الحضارة الإسلامية والعربية على مر التاريخ منذ فجر الإسلام وأحد أعمدتها، فالأزهر أصبح رمزا للإسلام والوطنية والعروبة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر الشريف في بناء الإنسان، حيث لم يقتصر دور تلك المؤسسة العريقة على تخريج العلماء الأجلاء على مدار التاريخ، فهو جامع وجامعة تنير لجميع المسلمين طريق الوسطية ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

تكريم أقدم محفظة قرآن كريم

واختتم الحفل بتكريم الشيخة روحية الجداوي أقدم محفظي القرآن الكريم بالغربية، كما أهدى رئيس المنطقة الأزهرية درع المنطقة لمحافظ الغربية، تقديرا على دعمه المستمر للمنطقة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس المنطقة بمناسبة الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف.