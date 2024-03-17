مصطفى شعبان ومسلسل المعلم يتصدران ترند إكس لليوم الثاني

تصدر مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان لليوم الثاني على التوالي، ترند موقع إكس، وذلك تزامنًا مع عرض الحلقة السادسة والسابعة من مسلسل المعلم، الذي يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي حصريًا على قناة الحياة، وهو أحد أهم إنتاجات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلانية هذا العام.

وشهدت الحقلة 6 من مسلسل المعلم، تغيرًا في مجرى الأحداث، حيث جمع مصطفى شعبان «المعلم» مبلغ من المال للذهاب إلى السويس، لشراء سمك ودفع دين أحمد فؤاد سليم المعلم «بشر» ومنع حبسه، ثم تنتقل الأحداث إلى ابنة أحمد بدير، واستطاع مصطفى شعبان أن ينقذ حياتها في اللحظات الأخيرة بعد سقوط إحدى اللافتات عليها.

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم مجموعة من الفنانين، أبرزهم علاء زينهم وأسامة الهادي والطفل جان رامز وسارة نور ومحمود الليثي وأحمد عبدالله محمود ومحمد العمروسي ورشا سامي وحنين سعيد وميران عبدالوارث.

والمسلسل إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.