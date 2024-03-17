مسلسل المعلم الحلقة الـ7.. سارة نور معجبة بـ مصطفى شعبان

شهدت أحداث الحلقة الـ6 من مسلسل المعلم الكثير من الإثارة والتشويق، إذ اجتمع «الجنتل» أحمد بدير في منزلة مع طارق النهري وانتصار وسلوى خطاب ليخبرهم بمعرفه الحكومة بمكان بضاعة المخدرات التي يقع مكانها في الميناء، ولذلك يجب عليهم تركها حتى لا يدخلون السجن.

مسلسل المعلم الحلقة الـ 7

وخلال أحداث الحلقة الحلقة الـ 6، كانت «ملك» سارة نور تقف أمام المحل الخاص بوالدها وهي تتحدث في الهاتف لينتبه «حامد» مصطفى شعبان إلى اللوحة المعلقة فوقها وهي على وشك السقوط عليها، ليذهب وينقذها قبل الاصطدام بها مما يجعلها تعجب به.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة الـ 6

حاول «المعلم حامد» مصطفى شعبان إفاقة أحمد فؤاد سليم من إغمائه، وقرر الذهاب إلى السويس لشراء السمك وسداد دين أحمد فؤاد سليم منعاً لحبسه، ثم ننتقل إلى سهر الصايغ التي تشعر بتعب مفاجئ أمام «المعلم حامد» ليطلب منها الذهاب إلى الطبيب، وتقابل ذلك الطلب بالرفض خوفًا من أن يكتشف مرضها.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم مجموعة من الفنانين أبرزهم علاء زينهم وأسامة الهادي والطفل جان رامز وسارة نور ومحمود الليثي وأحمد عبدالله محمود ومحمد العمروسي ورشا سامي وحنين سعيد وميران عبدالوارث، كما أنه يحمل توقيع المخرج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.