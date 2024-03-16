طريقة عمل الزبادي البيتي العادي.. «وصفة زي الجاهز»

يعتبر الزبادي مهمًا للمعدة في وجبة السحور، فهو يريحها من التقلصات والحموضة التي يمكن أن تحدث بعد تناول أطعمة فيها زيوت، فضلا عن أنه وجبة مشبعة، خاصة مع إضافته للشوفان أو الفواكه، وفيما يلي طريقة عمل الزبادي البيتي العادي في البيت.

طريقة عمل الزبادي البيتي

وصفة طريقة عمل الزبادي البيتي لا تحتاج سوى، لبن، وعلبة من الزبادي.

نصف كيلو لبن طازج مغلي (حوالي 5 أكواب كبيرة).

4 ملاعق كبيرة زبادي بلدي.

طريقة التحضير

يجب أن يكون اللبن مغلي، ثم يترك ليبرد في درجة حرارة الغرفة. يقلب الزبادي البلدي، ثم يضاف إليه القليل من اللبن ويقلب مرة أخرى حتى يصبح سائلا قليلًا. نقوم بتدفئة اللبن ثم نضيف إليه الزبادي ونقلب جيدًا. يصب خليط الزبادي في إناء زجاجي حراري أو أكواب زجاجية حرارية. توضع أكواب اللبن في صينية بها ماء دافئ (حمام ماء لأكواب اللبن). تغطى الأكواب بورق الفويل. يدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها دقيقتين فقط ثم نغلق نار الفرن. ونترك الصينية داخل الفرن لمدة 12 ساعة. يخرج الزبادي من فرن، ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك.

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