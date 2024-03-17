«تعليم القاهرة» توجه بمتابعة الحضور والغياب وانتظام الطلاب بالمدارس

تابعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، سير العملية التعليمية بمدرسة خليل أغا الثانوية بنين بإدارة باب الشعرية، وذلك في إطار المتابعة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وتابعت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية سير العملية التعليمية داخل المدرسة، والحضور والغياب ومدى انتظام الطلاب على الحضور، وتفعيل مجموعات التقوية ودمج التكنولوجيا بالتعليم من خلال حصص المشاهدة.

كما وجهت بضرورة تنفيذ أنشطة لجذب الطلبة للمدرسة، وشاهدت الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة وممارسة الطلبة للأنشطة.

كما تابعت على هامش الزيارة، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية التي تجري بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وأشادت بمستوى الطلبة وقمة الحماس والثقة بالنفس أثناء المسابقة.

وتفقدت سير خطوات المسابقة، مشيرة إلى أنها تتميز بالشفافية والنزاهة وتنمية روح التنافس الشريف بين الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في المجال التعليمي والثقافي.

وفي نهاية الزيارة أشادت بحسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وتم إعلان فوز مدرسة الشهيد محمد نصر بالمركز الأول ومدرسة سيدي محمد البحر بالمركز الثاني، في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارة باب الشعرية.