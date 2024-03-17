مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. أمير كرارة يقرر تسليم نفسه للشرطة

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، بمعرفة دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، بخبر إلقاء القبض على شقيقه الضابط يحيى، الذي يقوم بدوره الفنان تامر نبيل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

وبمجرد معرفة دكتور ياسين هذا الخبر، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، قرر أن يسلم نفسه للشرطة، لينقذ شقيقه من الحبس، وحاولت سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، أن تمنعه لكنه رفض، فقررت الاتصال بوالدته من ورائه.

وكان ياسين يريد أن يذهب إلى أحد الأماكن قبل تسليم نفسه، لكي يرى ابنته حبيبة، وبالفعل ذهب إليها.

صفاء الطوخي تقنع أمير كرارة بعدم تسليم نفسه

على الجانب الآخر، ذهبت والدة ياسين، التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، إليه، لكن وهي في الطريق كان وراءها سيارة تراقبها، وحاولت أن تهرب منهم، وبالفعل نجحت في ذلك الأمر، ووصلت إلى ابنها لتحاول إقناعه بألا يسلم نفسه إلى الشرطة.

ونجحت صفاء الطوخي في هذا الأمر، وتراجع عن تسليم نفسه، وبدأ يبحث عن قاتل والده.