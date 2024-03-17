عم ربيع يساعد شابا فلسطينيا في محنته.. و«حياة كريمة» تكرمه: «أنت فخر لكل المصريين»

في لفتة إنسانية، فعلها عم ربيع صاحب فيديو إلقاء البرتقال على المساعدات الإنسانية التي كانت قد خرجت من منطقة الحوامدية، عندما أعطى مبلغًا ماليًا لشاب فلسطيني عندما أبلغه أنه لم يستطع دفع إيجار الشقة التي يسكن بها.

وخلال لقائه ببرنامج «حياة كريمة» المذاع عبر قناة dmc، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، وجه الشاب الفلسطيني حديثًا لعم ربيع: «أنت هتعطيني الفلوس اللي أنت شغال بيها؟»، ليرد: «لازم نقف جنب بعض في المحنة، وربنا هيرزقنا، أنا هشتغل تاني وهكسب وربنا هو الرزاق».

ووجه الإعلامي أيمن مصطفى الشكر له، على ما يقدمه ومساعدة الشاب الفلسطيني الذي لم يعرفه: «أنت إنسان طيب وفخر لكل المصريين، ومؤسسة حياة كريمة قررت تكريمك وتطعي لك ميدالية أبطال حياة كريمة، ويعطي له مظروفًا به مبلغًا ماليًا بداخله 50 ألف جنيه».