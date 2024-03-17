قيادي بـ«مستقبل وطن»: زيادة المساعدات لمعبر رفح ضرورة لتفادي أزمة إنسانية

قال عماد نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مطالبات المصرية الرسمية والشعبية بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، تعكس الدور الكبير والتاريخي للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وان مصر لم ولن تنسى القضية الفلسطينية.

وأكد «نجيب»، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه المطالبات تعكس الواقع المرير الذى يعيشه سكان القطاع، وأن جيش الاحتلال يمارس ضد سكان قطاع غزة أبشع الأساليب وسياسة التجويع بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها عليهم، كل ذلك في صمت من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وانتقد القيادي بحزب مستقبل وطن، عرقلة جيش الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك من خلال فرض قيود وإجراءات على شاحنات المساعدات، فضلًا عن تورط الاحتلال في إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد النية السيئة لجيش إسرائيل في عمل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني منذ العدوان الذي شنه الاحتلال على غزة بعد السابع من شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن إسرائيل لازالت متمسكة بسيناريو اقتحام مدينة رفح الفلسطينية التي تأوي ما يُقدر بمليون ونصف نازح من جميع مناطق القطاع، وهو ما يهدد بكارثة إنسانية.