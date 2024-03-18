مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024

تُحِدث وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، يوميًا مواقيت الصلاة في الجزائر، من أجل تحديد مواعيد الفروض الخمسة وصلاة التروايح، وأيضًا ضبط مواقيت الإمساك والإفطار، كما نشرت تحديثات موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أن مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024، تبدأ من الساعة 5:21 صباحًا بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 8:22 مساءً.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024

ويكون موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024، في تمام الساعة 5:21 صباحًا، وفي عنابة في نحو الساعة 5:02 صباحًا، وفي بجاية الساعة 5:13 صباحا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024 في تمام الساعة 12:75 مساءً، وفي مدينة عنابة في نحو الساعة 12:38 مساءً، وفي بجاية في تمام الساعة 12:48 مساءً.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024، في تمام الساعة 3:51 مساءً، وأيضا في مدينة عنابة في تمام الساعة 4:03 مساءً وفي بجاية يكون في تمام الساعة 4:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024 في تمام الساعة 6:29 مساءً وأيضًا في مدينة عنابة 6:39 مساءً، وفي بجاية يكون موعد أذان المغرب 6:50 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر للمغرب.