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دراما المتحدة

مونتير «الحشاشين»: «معالجة كل مشهد في المسلسل أمر صعب في جميع مراحله»

كتب:

شريف سليمان
09:26 م | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

قال المونتير أحمد حمدي، مونتير مسلسل الحشاشين، إن المونتاج هو طريقة التقطيع التي يُحكى بها الحدث، موضحًا: «يجب على المونتير أن يعرف متى يقف؟ ومتى يجري بالحدث حتى تتم برمجة مشاعر المشاهد؟».

وأضاف خلال حواره مع مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «فريق العمل له دور كبير في نجاحنا، وكلنا نجتمع سويا لإنجاح العمل، ولا يوجد عمل ينجح دون الآخر».

وتابع: «معالجة كل مشهد في الحشاشين أمر صعب، ممكن يبقى مشهد بين اتنين بيكلموا بعض جدا والشغل يبقى صعب جدا عشان لازم إحساسهم يوصل للمشاهد، وأقصد بالصعوبة على مستوى كل المراحل سواء إخراج أو تصوير أو مونتاج».

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