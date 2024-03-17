أول رسالة من «ملك شاه» لحسن الصباح بعد استيلائه على قلعة آلموت.. الرد غير متوقع

تزداد أحداث مسلسل الحشاشين إثارة، ومعها يقترب حسن الصباح «كريم عبدالعزيز» من تنفيذ مخططه وهدفه في الاستيلاء على السلطة والدولة، وبعد اكتشاف مخطط اغتيال الخليفة العباسي وسجنه، استطاع الهروب والاحتماء بقلعة آلموت، وحينها، أرسل السلطان السلجوقي ملك شاه إلى حسن الصباح أول رسالة له خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين.

وبعد استيلاء حسن الصباح على قلعة آلموت خلال أحداث مسلسل الحشاشين، والذي وافق عام 1090 ميلادي، أدرك السلطان السلجوقي ملك شاه خطورة الوضع على دولته، وأيضًا الوزير نظام الملك، فكانت أول رسالة من ملك شاه إلى «الصباح».

رسالة السلطان ملك شاه لحسن الصباح

وجاء في مضمون الرسالة، بحسب كتاب «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية» للدكتور محمد عثمان الخُشت: «أنت يا حسن الصباح قد أظهرت دينًا جديدًا، تخدع به الناس، وتغريهم على الخروج على والي الزمان، وجمعت نفرًا من جهال وادي الجبل تكلمهم على مقتضى طبعهم، فيذهبون ويغتالون الأبرياء، وتطعن في الخلفاء العباسيين الذين هم خلفاء الإسلام، وقوام الملك والملة، وبهم يوثق نظام الدين والدولة، فهل خرجت عن هذه الضلالة وتركت هذه الغواية، وانضويت تحت راية الإسلام».

واستكمل الملك شاه رسالته إلى حسن الصباح، قائلًا «إن جيوش دولته تتوقف فقط على قدومه، أو رده، وأخبره أنه يجب أن يرحم نفسه ونفوس أتباعه، وأن ما يفعله سيلقي به وبأتباعه إلى التهلكة»، كما تحدث عن قلعة آلموت التي احتمى بها: «لا يغرنك منعة قلاعك، وعليك أن تعلم أنه لو كانت قلعتك ألموت برجا من بروج السماء لهدمنا أركانها بعون الله سبحانه وتعالي».

رد حسن الصباح على رسالة السلطان ملك شاه

وكانت المفاجأة هنا في رد حسن الصباح على رسالة ملك شاه، فكان رده: «عندما وصل الصدر الكبير ضياء الدين خاقان إلى زاويتنا، وبلغ مقالة السلطان ملك شاه لي، وضعتها على الرأس والعين، ورفعت رأسي زهوًا من الفخر والشرف، لقد فسح لي المجال لإظهار اعتقادي، وإني لأرجو من السلطان أن يصغي إلى كلامي، ولا يشاور في أمري الذين يعلم أنهم أعدائي، لا سيما نظام الملك».