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لماذا سُميت صوابع زينب بهذا الاسم؟.. معركة تاريخية وراء صنعها

كتب:

محمود العزبة
09:47 م | الأحد 17 مارس 2024
صوابع زينب

صوابع زينب

صوابع زينب تُعد من أشهر الحلويات المصرية ذات المذاق المميز والتي يمكن تقديمها في رمضان، وتحظى بشعبية واسعة بين الكبار والصغار دون أن يعلم الكثير منهم سبب تسميتها ومتى صُنعت لأول مرة، ونقدم لكم في السطور التالية بعض المعلومات التاريخية المتعلقة بالحلوى الشهيرة مع طريقة تحضيرها.

 

سبب تسمية صوابع زينب بهذا الاسم

هل سألت نفسك يوماً مَن هي «زينب» التي نأكل «أصابعها»؟، الرحالة الشهير ابن بطوطة يروي في كتابه «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، قصة اختراع هذه الحلوى التي تعود إلى معركة عين جالوت التى دارت بين المسلمين والمغول في عام 1260 وانتصر فيها الظاهر بيبرس، فيقول «ابن بطوطة» إن المصريين استقبلوا «بيبرس» في احتفال مهيب عقب عودته من المعركة، فأمر الطباخين بتحضير الحلوى وتوزيعها على الشعب، وبعدها تذوق نوعاً شهياً من الحلوى على شكل أصابع صغيرة سُرّ بها فطلب إحضار كبير الطباخين بالقصر لسؤاله عن ذلك النوع مما أربك الطباخ ظناً منه بأن الحلوى لم تحظ برضى السلطان، فأخبره بأنها أصابع «زينب» الطباخة بالقصر وهنا أمر بيبرس بحضورها، ووسط ذهول الحضور المتوقعين معاقبتها، أمر الظاهر بيبرس بمكافأةٍ لها ومن يومها أصبحت حلواها تعرف باسمها.

 

طريقة عمل صوابع زينب

بحسب موقع «Food Today» تحتاج لتحضير صوابع زينب المقادير الآتية:

1. كوب من الدقيق.

2. كوب من السميد.

3. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

4. ربع كوب من الزيت.

5. كمية مناسبة من السكر.

6. مقدار قليل من الملح.

7. كوب من الماء.

8. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

1. وضع المقادير في وعاء مع التقليب حتى تمتزج.

2. إضافة الزيت والماء بالتدريج مع التقليب.

3. تقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.

4. تترك حتى تتخمر ويتم تحميرها في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي.

5. تصفى من الزيت ويتم وضعها في الشربات قبل رصها في طبق التقديم.

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بقلم محمود العزبة