أفضل دعاء للأب المتوفى في رمضان.. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله

يعد الدعاء للأب المتوفى في رمضان من الأدعية التي يرددها من فقد والده، وذلك طمعاً في طلب المغفرة والرحمة له من الله عز وجل، إذ أنّ ألم الفقد خاصة لأحد الوالدين، يكون وقعه على النفس شديدا، ولا يستطيع المسلم الصبر سوى بالدعاء وقراءة القرآن الكريم، الذي وعد الله فيه الصابرين بالرحمة والهداية.

أفضل دعاء للأب المتوفى

وحول أفضل دعاء للأب المتوفى، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنه ورد في السنة النبوية أحاديث قالها النبي -صلى الله عليه وسلم- في العزاءات والمآتم بشكل عام، وذلك في الحديث الشريف: عن عوف بن مالك قال: «سَمِعْتُ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- وَصَلَّى علَى جِنَازَةٍ يقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، قالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لو كُنْتُ أَنَا المَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- علَى ذلكَ المَيِّتِ».

وفي صيغة أخرى للدعاء للميت في الحديث الشريف: «عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه صلَّى على رجلٍ فقال: اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِك وحبلِ جوارِك فأعِذْه مِن فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ، اللَّهمَّ فاغفِرْ له وارحَمْه إنَّك أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ».

صيغ أخرى للدعاء للأب المتوفى

ويمكن للمسلم أن يدعو للأب المتوفى بصيغ أخرى من الدعاء منها: «اللهمّ ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا، اللهمّ ارحم أبي وأسكنه جنتك، اللهمّ ارحم أبي تحت التّراب، وأسعده في جنة الفردوس كما أسعدني، وأعوذ بالله من دُنيا خالية من أحبتي، اللهمّ ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره اللهمّ اجعل أيامه في الجنة أجمل».

«اللهمّ ارحم أبي تحت التّراب، وأسعده في جنة الفردوس كما أسعدني، وأعوذ بالله من دُنيا خالية من أحبتي، اللهمّ ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره اللهمّ اجعل أيامه في الجنة أجمل، اللهمّ ارحم من عز علي فراقه، يارب إنّ أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين، اللهمّ ارحم أبي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني، واشتاقت له روحي ولم تجده، ربي ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين، اللهمّ جازِ أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ أطعم أمي وأبي من الجنة، واسقهما من شراب أهل الجنة، وأرهما مكانهما من الجنة، وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين، اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهمّ ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهمّ اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين».