«أنا ضد السينما النظيفة».. تعرف على أجرأ تصريحات خالد يوسف عن مسيرته الفنية

حل الليلة المُخرج خالد يوسف ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها الرمضاني، حبر سري، والمُذاع عبر فضائية القاهرة والناس.

وتُعد حلقة المُخرج خالد يوسف واحدة من أهم الحلقات في البرنامج نظرًا لجرأة يوسف في تصريحاته وآرائه التي تكون دائمًا محط أنظار الجمهور، وإليكم مُلخص تصريحات المُخرج خالد يوسف في الجزء الثاني من الحلقة التي أذيعت اليوم:

- عمري ما فكرت أكون مخرج ودخلت هندسة لكن عن طريق الصدفة خدت طريق الإخراج، ويوسف شاهين هو اللي خدلي قرار إني أسيب الهندسة وأبقى مُخرج وعلمني الشغلانة بدون ما أدرسها ومرمطني.

- الفن أبو الحلال وأنا ضد السينما النظيفة ورفض التلامس والتحفظ فهم قاصر للفن.

- أنا ضد الرقابة على المصنفات الفنية، ولو ليا قرار سأترك التصنيف العمري فقط.

- في عصر من العصور السابقة أفلامي كانت بتُراقب من خمس جهات سيادية وليست الرقابة على المصنفات.

- لو وصلت لحاجة فأنا وصلتلها بعرقي وجهدي فقط.

- اشتغلت مع هند صبري صبري فيلم واحد واختلفنا بسبب المشاهد الحميمية.

- حاولت كثيرًا إعادة حنان ترك عن قرار الحجاب والاعتزال لكنها حالة ميئوس منها.

- أبويا رباني بطريقة تفسد مديرية مش طفل، لكن قدر يخليني شخص مسؤول.

- بنتي بعد سن 21 سنة تعمل اللي هي عايزاه، أنا بتدعي إني ربيتها كويس.. هي حرة.

- كنت سعيد بتقديم بطل جديد اسمه أحمد العوضي وطلبت من المسؤولين عن التسويق تقديمة بالشكل اللائق لأنه يستحق.

- كتبت سيناريو فيلم الإسكندراني لـ أسامة أنور عكاشة من أول وجديد وكان 180 صفحة خليته 90 صفحة بس.

- المخرج هو صاحب الفيلم ووجود أكبر سوبر ستار لا يغير هذه الحقيقة.