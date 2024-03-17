موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 6 على قناة DMC اليوم

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 6، بطولة أكرم حسني على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ونسرين أمين وسماء إبراهيم وفريال يوسف

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

هشام وعمته في ورطة

بدأت الحلقة 6 من مسلسل بابا جه بـ«هشام» أكرم حسني، يجلس مع «ياسر» محمد أوتاكا، وعمته لمحاولة الوصول إلى حل فيما حدث بأن ولاء تحدثت إلى عمته، وعمته أخبرت ولاء أنّها مع ياسر في السيارة الخاصة بهشام في نفس الوقت الذي أخبرها هشام أنّه في السيارة يقوم بتوصيله.

إخفاء الحقيقة عن ولاء

وبدأ هشام بالقلق من زوجته بمعرفة أنّه يعمل «أب للإيجار»، لذلك يتفق مع عمته أم ياسر على إخفاء الحقيقة عن ولاء، والضحك عليها بقصة جديدة وهي أن ياسر أصبح مدمنًا للمخدرات.