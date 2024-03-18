وداعا للخمول بعد الفطار.. إزاي تكسب الطاقة وتظبط مودك في رمضان؟

بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، يشعر عديد من الأشخاص بالنعاس والكسل كونهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام بعد ساعات صيام طويلة على مدار اليوم، وللقضاء على تلك الأزمة، نقدم حلولًا لمن يعانون منها، وكيفية كسب الطاقة وتظبيط المود في رمضان.

إزاي تكسب الطاقة وتظبط مودك في رمضان؟

وللكشف عن العديد من التساؤلات بشأن كيفية كسب الطاقة وتظبيط المود في رمضان، يوضح موقع «medicinenet» الأمريكي العالمي، مجموعة من الخطوات التي تساعد على التخلص من الشعور بالخمول بعد تناول وجبة الفطار ومن بينها:

الحصول على نظام غذائي صحي

اليلعب نظام الغذائي الصحي دورًا حاسمًا في الشعور بالطاقة، مما يجعل من الضروري الانتباه للأطعمة التي يتناولها الشخص في وجبة الفطار، وعدم الحصول على الأكلات التي تجعلك تشعر بالنعاس، لذا يجب عليك تجنب تناول الوجبات الغنية بالدهون والكربوهيدرات، ويمكن استبدالها بالبروتين والكربوهيدرات النباتية.

ممارسة المشي لمسافة قصيرة

حتى تقول وداعًا للخمول بعد الإفطار، يمكنك المشي لمسافة قصيرة بعد تناول وجبة كبيرة، إذ تساعد هذا الخطوة على استقرار نسبة السكر في الدم، وتحسين الطاقة، مع تجنب الشعور بالنعاس.

ممارسة التمارين الرياضية

تساهم أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تحسين جودة النوم بصفة عامة، كما أنها تمنع شعورك بالخمول والتعب وتُشعرك بمزيد من النشاط، فيمكنك ممارسة الرياضة يوميًا لمدة نصف ساعة على الأقل أو استشارة الطبيب المختص بك في تأدية تمارين محددة.

تغيير نمط نومك

من الممكن أن تؤدي قلة النوم إلى عدم تزامنك مع إيقاع الساعة البيولوجية الخاص بك، ما يجعلك تشعر بالنعاس خاصة بعد تناول الفطار، فإذا تكررت المشكلة لديك فينبغي عليك تغيير نمط نومك.

تحسين جودة النوم

لتحسين جودة نومك حاول تمديد فترة نومك ليلاً، مع ضرورة تحديد جدول نوم ثابت، والحد من تناول الكافيين بعد الفطار.