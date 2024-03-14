فطار رابع يوم رمضان في 10 دقائق.. طريقة عمل الكفتة المشوية على الطاسة

تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات التي يحبها الكبار والصغار، وترغب العديد من الأمهات في إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل التي تشتريها من المحلات حتى تسعد أسرتها خلال شهر رمضان المبارك، وخلال السطور التالية نستعرض وصفة فطار رابع يوم رمضان في 10 دقائق، وهي طريقة عمل الكفتة المشوية في الطاسة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

خطوات تحضير الكفتة المشوية في الطاسة

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 من بصل متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

كوب من البقدونس المفروم.

بيضة واحدة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الطاسة بسهولة

- الخطو الأولى: لعمل الكفتة المشوية في الطاسة بسهولة ضيفي اللحم المفروم في وعاء عميق، ومن ثم ضيفي البصل والبقسماط المطحون والبقدونس المفروم والبيضة، والملح وجميع البهارات السبع المشكلة.

- الخطوة الثانية: امزجي المكونات جيدًا باليد حتى تتجانس، وشكلي اللحمة لأصابع طولية، والآن أحضري صينية وأدهنيها بالزيت وضعي أصابع الكفتة وغطي الصينية بورق القصدير جيدا، وضعيها على عين متوسطة من البوتجاز، وبعد تمام سواها ضيفي عليها قطعة فحم وملعقتين من الزيت.

- الخطوة الثالثة: وفي طاسة أخرى ضيفي البصل المقطع وشرائح الفلفل الرومي، والآن ضعي الكفتة في الطاسة مع المكونات، وقلبي حتي تتشوه جيدًا، وتقدم الكفتة المشوية في الطاسة، وقديميها مع سلطة خضراء وسلطة طحينة لأولادك.