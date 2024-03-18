مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة.. هل تنجو «شاهيناز» من مكيدة «رحمة»؟

علمت «شاهيناز» التي تؤدي دورها الفنانة مي سليم، أنّ «رحمة» تخطط من ورائها لنشر صور عارية لها على الإنترنت، لتقرر الانتقام منها، فماذا سيكون رد فعل «رحمة» التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين في مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة.

وقررت «رحمة» تشويه سمعة «شاهيناز» من أجل أن يتركها زوجها «سراج» الذي يؤدي دوره الفنان منير مكرم، حيث تعتبر الزوجة الثانية لـ«سراج» في السر، لتتوالى الأحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة.

مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة

ذهبت «رحمة» في الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي إلى سراج وأخبرته بما حدث وطلبت منه حل الأمر، فقال لها إنّه لن يستطيع وعليها أن تقدم بلاغت لمباحث الإنترنت، وطلب منها ألا تأتي إلى المكتب دون استئذانه أولا، فأصيبت بالصدمة، فهل تطلب رحمة الطلاق في مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة أم سيطلقها سراج من نفسه عندما يعرف ألاعيبها من ورائه.