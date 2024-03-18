أحداث متتالية يشهدها مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، وجومانا مراد منذ بداية عرض المسلسل حتى الحلقة السابعة التي كانت تحتوي على مشاهد مثيرة لحوار دار بين الفنان يحيى الفخراني وحفيداه «عمر» و«جميلة»، بعد أن تلقى اتصالا يؤكد أن حفيده يسرق من أمواله، وبعدها يعرف «عمر» أن شقيقته مرت بأزمة أخلاقية بسبب صور مخلة، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc بدراما رمضان 2024 .

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة

ينتظر الكثير من متابعي مسلسل عتبات البهجة، عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة المذاع عبر شاشة قناة dmc برمضان 2024 في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

مسلسل عتبات البهجة

خلال عرض الحلقة 7 من مسلسل «عتبات البهجة» عاش الفنان يحيى الفخراني الذي يجسد شخصية «بهجت» الكثير من الأزمات والمشاكل مع أحفاده من بينها معرفته بأن حفيدة يسرقه، وقيامه بإيهام جده أنها من أجل الجامعة والكورسات، وفي تلك الأثناء تأتي منال (وفاء صادق) على الصوت العالى وتظن أنهما يتخانقان بسبب موضوع جميلة (بسنت أبو باشا) وابتزازها بصورها.

وتنتهي كل حلقة للفنان يحيى الفخراني «بهجت الأنصاري» بأزمة جديدة، آخرها حلقة أمس عندما تلقى مكالمة من شخص يؤكد له أن حفيدة متورط في تهمة سرقة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

وممسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.