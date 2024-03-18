«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وانتهاء التقلبات الجوية الأربعاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انتهاء فصل الشتاء، قائلة إنّه ينتهي رسميا الخميس المقبل، والهيئة أشارت من قبل إلى أنّ التقلبات الجوية تنتهي غدا، وتكون ذروتها اليوم.

استقرار الأحوال الجوية بعد غد

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلاميين دينا شرف ومنة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ البلاد ستعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار في الأحوال الجوية الأربعاء المقبل، حيث تنشط الرياح ويزيد الشعور بالبرودة بشكل كبير، فضلا عن إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

استمرار فرص سقوط الأمطار

وتوقعت غانم استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، والكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنّ أمطار اليوم ستكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية، فضلا عن بعض المناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطبيعة الجبالية والجغرافية الموجودة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول خاصة على الطريق المؤدية «من وإلى» محافظة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، محذرة من تشكل السيول اليوم.

امتداد الأمطار إلى القاهرة الكبرى

وأشارت إلى امتداد الأمطار للقاهرة الكبرى خلال فترة المساء، وتكون بين خفيفة ومتوسطة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وبالتالي تشهد أغلب محافظات الجمهورية اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وتختلف كمياتها من منطقة لأخرى.