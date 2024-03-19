مسلسل مسار إجباري الحلقة 9.. هل عثر أحمد داش على دليل براءة الدكتور عصام؟

أحداث شيقة شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، زادت من اهتمام الجمهور لمعرفة موعد عرض الحلقة الـ9 من المسلسل، وخاصة بعد عثور الشقيقان عصام عمر والذي يجسد دور «علي»، وأحمد داش والذي يجسد شخصية «حسين»، على دليل براءة الدكتور عصام المتهم بقتل الطالبة حبيبة، وذلك في أوراق قديمة لولدهم الراحل عمر البرنس محمود البزاوي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج.

قنوات عرض مسلسل مسار أجباري

ويتكون مسلسل مسار إجباري من 15 حلقة فقط، ويعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساء، والإعادة 6:45 صباحا، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساء، والإعادة في الساعة 4:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12:15 ظهرا.